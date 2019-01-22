الشيخ: مستعدون لقائمة مشتركة مع حماس ولا انتخابات بدون القدس

قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ، إن المرحلة القادمة هي مرحلة معركة القدس، ولن نسمح بإجراء أي انتخابات بدونها.

وأضاف الشيخ في حديث لبرنامج "ملف اليوم" عبر تلفزيون فلسطين، الليلة، "مستحيل أن تجري الانتخابات بدون القدس التي هي خط أحمر، ويجب أن تشمل الانتخابات كل الجغرافيا الفلسطينية، والقدس أولا، ويجب أن تجري فيها الانتخابات كما جرت عام 2006، وسنقاتل من أجل ذلك، ولن نسمح بوجود فراغ بالمؤسسات التشريعية بالبلد وغيابها أضر كثيرا فينا".

وقال: "الرئيس اجتمع مع رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر مرتين خلال أسبوع وطلب منه البدء بكل الاجراءات التحضيرية لإتمام الانتخابات البرلمانية وأن يتواصل مع كل الأطراف والأطياف، وأن يتوجه لغزة وأن يفتح حواراً صريحاً مع حماس وأن يدعوها لقبول الدعوة لإجراء الانتخابات البرلمانية والقبول بإرادة الشعب".

وشدد الشيخ على أن الظروف الداخلية والسياسية تتطلب منا إجراء انتخابات، والكل مطالب أن يشارك بها، ونتمنى من الجميع المشارك بهذا الاستحقاق الداخلي في ظل وجود الانقسام كحقيقة واقعة.

وبين أن الرئيس محمود عباس، أبلغ حنا ناصر أنه كرئيس لفتح وللشعب الفلسطيني، جاهز لتشكيل قائمة وطنية مشتركة مع حركة حماس وغيرها من الكتل السياسية مهما كان حجمها.

وتمنى أن يكون هناك موافقة من حركة حماس للانتخابات، لأن هذا تحدي لها إذا كانت تؤمن بالديمقراطية وحكم الشعب وصندوق الاقتراع، وهناك ضمانة من الرئيس وفتح أن تقبل بنتائج الانتخابات مهما كانت النتائج ومن فاز سيحكم البلد.

وقال الشيخ: حسب القانون تحتاج لجنة الانتخابات المركزية من 90-100 للتحضير لإجراء انتخابات، وبعدها سيصدر الرئيس المرسوم الرئاسي فور إبلاغ لجنة الانتخابات المركزية بإنهاء التحضيرات بالتوجه لصندوق الاقتراع.

ودعا الشيخ إلى تشكيل حكومة سياسية فصائلية من مكونات منظمة التحرير الفلسطينية وليس حكومة وفاق وطني، والجميع مدعو للمشاركة في تشكيلها، مشدداً على أن تشكيلها سيكون قريباً.

وأشار إلى أن حكومة الوفاق الوطني التي شكلت عام 2014 فقط تدفع الأموال، وتدفع 100 مليون دولار شهريا لقطاع غزة ولا تمارس أي مهام أخرى.