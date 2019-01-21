الزهار: إفراج السلطة عن مسرب عقارات للاحتلال جريمة وخيانة وطنية كبرى

عدَّ عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" د. محمود الزهار أنَّ إفراج السلطة عن المسؤول عن تسريب العقارات في القدس المحتلة عصام عقل وتسليمه للولايات المتحدة الأمريكية "جريمة وخيانة وطنية كبرى تستوجب العقاب".

وقال الزهار في تصريح خاص لـ"فلسطين اليوم": إفراج السلطة عن المُدان بتسريب الأراضي والعقارات في القدس المحتلة عصام عقل وتسليمه للولايات المتحدة يدلل من جديد أن السلطة عميلة ومجرد أداة بيد الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة.

وأضاف: تسليم السلطة وافراجها عن المُدان الذي خان شعبه وتاريخه ودينه بيع أجزاء من ثرى فلسطين للإسرائيليين، وعدم تطبيق القانون الذي اتخذ بحقه خيانة مكتملة الأركان.

وتابع: نحن أمام صورة من الخيانة المركبة (خيانة على خيانة).. أرض فلسطين لا تباع إلا لأصحابها، ولا يجوز بيعها للأعداء وللخونة، لذلك آجلاً أم عاجلاً سينتقم الله عزوجل من كل الذين خانوا فلسطين.

وسلَّمت السلطة الفلسطينية المُدان عن تسريب الأراضي للمستوطنين عصام عقل للولايات المتحدة.

وذكرت قناة "كان" العبرية أن اتفاقاً سرياً تم بين السلطة والولايات المتحدة يقضي بتسليم عقل للأمريكان وذلك على ضوء حمله للجنسية الأمريكية والإسرائيلية.

وبينت القناة انه وعلى الرغم من قيام السلطة قبل عدة أشهر بإصدار حكمها بالسجن المؤبد على عقل بتهم تسريب الأراضي والمنازل للمستوطنين في القدس إلا أنها رضخت للمطالب الأمريكية وقامت بتسليمه أول أمس.

تجدر الإشارة إلى أن السلطة لم تعلّق على الخبر الذي كشف عن تسليمها قبل خمسة أيام لسمسار الأراضي "عقل" المتهم بتسريب الأراضي للمستوطنين في القدس المحتلة، للولايات المتحدة.

وكانت محكمة الجنايات الكبرى في مدينة رام الله حكمت في نهاية ديسمبر الماضي 2018 حكمًا بالسجن المؤبد على عقل بعد إدانته بتهمة بيع عقار للمستوطنين في القدس المحتلة.