القواسمي: العودة لصناديق الاقتراع الطريق الامثل لإنهاء الانقسام

قال عضو المجلس الثوري، المتحدث باسم الحركة أسامه القواسمي، إن الانتخابات البرلمانية والعودة للمواطن من خلال صناديق الاقتراع، هو الحل الامثل لإنهاء الانقسام وخلعه من جذوره، باعتبار ذلك حق أصيل للمواطن الفلسطيني.

ودعا القواسمي في بيان صحفي، مساء اليوم الاثنين، حماس إلى قبول اجراء انتخابات في المحافظات الجنوبية، واعتبار ذلك مدخلا واسعا للوحدة على أسس ديمقراطية وكلمة الشعب هي العليا، وطي صفحة الانقلاب والانقسام، منوها الى أن حركة فتح منفتحة على كافة السيناريوهات مع حماس لإجراء الانتخابات وانجاحها في أرجاء الوطن وعلى رأسها القدس.

وشدد على أن تصليب الجبهة الداخلية من خلال اتخاذ إجراءات عملية أصبح ضرورة ملحة لعبور المرحلة الحالية سواء لمواجهة صفقة العار أو التحضير لإجراء الانتخابات البرلمانية.