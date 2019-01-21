ليفني للمستوطنين: حقائب الدولارات القطرية لن توفر لكم الأمن



قالت رئيسة حزب "الحركة" الإسرائيلي تسيبي ليفني "سكان كيبوتسات غلاف غزة بحاجة إلى أمن وحماية حقيقية، وفي هذا الإطار أقول لكم إنَّ حقائب الدولارات القطرية لن توفر الأمن".

وأضافت خلال زيارتها للمستوطنات القريبة من غزة: إنَّ توفير الأمن يقع على عاتق الحكومة الإسرائيلية التي يتوجب عليها أنْ تقوم بمهامها في توفير الأمن لأبناء الكيبوتسات.

واتهمت ليفني الحكومة الإسرائيلية الحالية بالفشل في حماية وتأمين سكان المستوطنات من فصائل المقاومة في غزة، مشيرة إلى انَّ محاولة الحكومة فرض الأمن من خلال الحقائب القطرية إجراء لا يوفر الحماية.