بني غانتس ينشر فيديوهات يتفاخر بها بحجم الجرائم ضد غزة وفيسبوك يحظرها

أفادت وسائل إعلام عبرية مساء يوم الإثنين، بقيام إدارة شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بحظر فيديوهات دعائية، نشرها حزب "حصانة إسرائيل" برئاسة "بني غانتس" ضد قطاع غزة.

وذكرت القناة العبرية الثانية أن "فيسبوك" قررت حظر الفيديوهات بزعم أنها تحتوي على مواد عنيفة، حيث تظهر الفيديوهات تفاخر حزب "حصانة إسرائيل" بحجم الدمار الذي خلفه جيش الاحتلال "الإسرائيلي" بقيادة بني غانتس في غزة في حرب 2014.

ومن جانبه فقد أعرب حزب "حصانة اسرائيل"، عن استيائه إزاء قرار "فيسبوك" بحظر الفيديوهات، مؤكدين بأنهم يعتزمون التوجه بطلب إلى إدارة الشبكة بفك الحظر عن الفيديوهات الدعائية للحزب، استعدادا لخوض الانتخابات المقبلة.

يأتي نشر الفيديوهات العدائية ضد قطاع غزة من قبل بني غانيتس، في إطار الحملة الانتخابية الإسرائيلية المزمع إجراؤها في أبريل القادم، حيث تشترك جميع الأحزاب بالتطرف ضد الفلسطينيين من أجل كسب أصوات الناخبين.

الجدير ذكره، أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، خلف دماراً واسعاً، واستخدمت فيه أسلحة محرمة دولياً من قبل الاحتلال، واستشهد آلاف الفلسطينيين من الأطفال والشيوخ والنساء، وتم اعدام عائلات بأكملها بالصواريخ الفتاكة.