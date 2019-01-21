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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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برشلونة يخسر جهود ديمبلي بسبب الإصابة

  • فلسطين اليوم
  • 18:22 - 21 يناير 2019
برشلونة برشلونة
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أعلن نادي برشلونة متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم الاثنين أن مهاجمه الفرنسي عثمان ديمبيلي سيغيب عن الملاعب لمدة أسبوعين بسبب إصابته بالتواء في كاحل قدمه اليسرى.

وتعرض ديمبيلي للإصابة خلال مباراة فريقه ضد ليغانيس والتي انتهت بفوز البارسا 3-1 الأحد في المرحلة العشرين من الليغا.

وقال النادي الكاتالوني في بيان مقتضب أن ديمبيلي خضع الاثنين لفحوصات طبية "أثبتت إصابته بالتواء في الكاحل الأيسر وأن مدة غيابه عن الملاعب ستمتد حتى 15 يوما".

وافتتح ديمبيلي البالغ 21 عاما التسجيل لفريقه في الدقيقة 32، قبل أن يتعرض للإصابة في الدقيقة 64.

وسيغيب المتوج مع منتخب بلاده بمونديال روسيا 2018 عن مباراتي فريقه في الدور ربع النهائي من كأس إسبانيا أمام إشبيلية الأربعاء ذهابا و30 يناير إيابا، وعن مباراتين في الدوري أمام جيرونا الأحد وفالنسيا في 2 فبراير المقبل.

ومن المتوقع أن يعود ديمبيلي إلى المستطيل الأخضر لخوض ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا أمام ليون الفرنسي في 19 فبراير المقبل.

ويتصدر برشلونة برصيد 46 نقطة من 14 فوزا و4 تعادلات وخسارتين، متقدما بفارق خمس نقاط على وصيفه أتلتيكو مدريد.

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