الذهب مستقر وسط إقبال على المخاطرة

استقرت أسعار الذهب، الاثنين، وسط تحسن في إقبال المستثمرين على المخاطرة، قابلته توقعات بأن يتوقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميري) مؤقتا عن رفع أسعار الفائدة.

ولم يطرأ تغير يذكر على سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 1281.41 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:10 بتوقيت غرينتش، بينما هبط الذهب في المعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.1 بالمئة إلى 1281.10 دولار للأوقية.

وقبل أقل من أسبوعين على أول اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي في العام الجديد، لم يترك المسؤولون مجالا للشك بشأن استعدادهم لوقف زيادة أسعار الفائدة لفترة على الأقل.

ويخشى الكثيرون في مجلس الاحتياطي الاتحادي من أن ينال تباطؤ النمو العالمي وهبوط الأسهم في الربع الأخير وإغلاق جزئي للحكومة الأميركية من ثقة المستهلكين والانفاق.

وزاد البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1382 دولارا للأوقية. وكان المعدن قد بلغ مستوى قياسيا تجاوز 1434.50 دولار للأوقية الأسبوع الماضي.

وذكر محللون في ايه.إن.زد أن البلاديوم ارتفع 9.5 بالمئة منذ بداية الشهر بفعل مخاوف بشأن الإمدادات في جنوب أفريقيا وروسيا، ما يبقي على الشح في السوق وسط طلب قوي.

ونزلت الفضة 0.1 بالمئة إلى 15.30 دولار للأوقية بينما فقد البلاتين 2.2 بالمئة مسجلاً 797.50 دولار للأوقية.