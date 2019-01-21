أشهرها الخُبيزة..أكلات شعبية شتوية بأقل التكاليف!

تذهب المواطنة الخمسينية "أم وائل"، الى الأراضي المحاذية لسكنها شرق مدينة غزة بشكل شبه يومي لتجمع ما يتيسر لها من نباتات برية تُستخدم في إعداد وجبات طعام، تعتبر شائعة في فصل الشتاء، مثل الخُبيزة و الحماصيص.. و غيرها من النباتات البرية التي تنمو في مساحات واسعة من قطاع غزة.

و بالإضافة الى ما تجمعه لبيتها، تقوم "أم وائل" بالاستفادة من هذه النباتات من خلال بيعها في السوق المحلي، لتوفير دخل تشتري بع السلع التي تحتاجها أسرتها يومياً، لا سيما في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه معظم سكان قطاع غزة، بسبب الحصار الاقتصادي المفروض عليه لأكثر من 12 عاماً على التوالي.

و تنمو الخُبيزة و غيرها من الأعشاب البرية في الأسابيع الأولى لفصل الخريف، و تزامناً مع سقوط الأمطار على قطاع غزة، وتنتشر على مساحات واسعة من الأراضي، ويستخدمها الفلسطينيون كأكلات "شعبية".

المواطنة الأربعينية "نعيمة سليم" بدورها تجمع أوراق الحماصيص، و هي نبات يشبه الملوخية حامض الطعم، و تعتبر من أشهر المأكولات في المجتمع الفلسطيني في فصل الشتاء.

و عن هذه النباتات تقول "سليم" لمراسلة "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": "القليل من الناس يعرفون أهمية و فائدة هذه النباتات في إعداد الطعام، و لا سيما أنها تحتوي على عناصر غذائية مهمة للأطفال و للكبار".

و أشارت الى أن مثل هذه النباتات غير مكلفة، و يمكن للفقراء و الأغنياء تناولها بعد الحصول عليها سواء من الأراضي المجاورة لهم أو من خلال شرائها من السوق المحلي.

و أضافت: " إن سوء الأوضاع المعيشية و فقدان زوجي لعمله، جعلنا نجد في هذه النباتات فرصة لخفض المصاريف، و الحصول على أصناف مهمة من الطعام".

و شهد العام الماضي 2018 ارتفاعاً في معدلات الفقر والفقر المدقع لتتجاوز65 % حيث يعاني شخص من كل اثنين من الفقر, كما تجاوزت نسبة انعدام الامن الغذائي لأكثر من 72% لدى الأسر الفلسطينية في قطاع غزة.

من جهته يقول المواطن "اسماعيل الخطيب"، 60 عاماً: "بالإضافة الى أهميتها في صناعة الطعام الصحي، فإن النباتات البرية، و من بينها الخبيزة و الحماصيص و البقلة، تشكل مصدر رزق لبعض المواطنين، الذين يملكون مساحات واسعة من الأراضي، حيث يجمعونها و يبيعونها في الأسواق أو للجيران".

وبحسب مركز الإحصاء الفلسطيني فان معدل البطالة في قطاع غزة قد بلغ (54.9%) مع نهاية العام2018, وتجاوز عدد العاطلين عن العمل ما يزيد عن 295 ألف شخص, وبحسب البنك الدولي فان معدلات البطالة في قطاع غزة تعتبر الأعلى عالمياً, وارتفعت معدلات البطالة بين فئة الشباب والخريجين تركزت في الفئة العمرية من 29-20 سنة لأكثر من 73%.

ويستدرك الخطيب قائلاً: "الخبيزة أشهر هذه النباتات، ثم الحماصيص، كما ينمو في فلسطين الزعتر البري، الذي يستخدم في إعداد انواع من الطعام، كالمناقيش مثلاً..".

و يحتوي نبات الخبيزة على الكثير من المعادن مثل: المغنيسيوم، والكالسيوم، والحديد، والبوتاسيوم، الصوديوم, والسيلينيوم، وغيرها, وفيتامين A ,B12, B2 , B1 , C وهو أيضا مصدر للهليونين وألثين وأسكوربك أسيد وفلافونول جليكوسيديز والمالفين والبكتين والفينوليك أسيد وكويرسيتين وحمض الساليسيليك والسكروز وانثوسينات، و من فوائدها:-

1. مفيدة في حالة السعال والنزلات الصدرية, وفي حالة خشونة الصوت والصدر, والربو والتهاب الشعب الهوائية, واللوزتين.

2. مدرة للبول ومعالجة لالتهابات المسالك البولية.

3. أزهار الخبيزة مسكن لآلام الحلق, وتُستعمل كغرغرة للبلعوم.

4. أوراقها مفيدة للجلد, وتُستعمل في صنع الكريمات التي تغذي البشرة وتزيل التجاعيد, كما أنها تُستعمل في صناعة الصابون والشامبو.

5. تفيد في حالة وهن الأعصاب.

6. تفيد في تخفيف الإمساك.

7. عمل مغاطس بمغلي أوراق الخبيزة يلّطف احتقانات الرحم, وعمل غسول مهبلي يعالج التهابات المهبل والرحم.

8. تقلّل من نشاط ديدان الإسكارس وغيرها من الطفيليات, حيث إنها تشلُّ حركة الديدان, الأمر الذي يتطلب إعطاء شوربة سهلة بعدها لإمكان طرد هذه الديدان من الأمعاء عند استعمال الخبيزة لهذا الغرض.

9. تقلل ضغط الدم الشريانى، لاحتوائها على عناصر علاجية أهمها المواد المضادة للأكسدة (كالفلافونيد) التي تضيف فوائدًا وقائية لجهاز القلب الوعائي وتحمي عضلة القلب والأوعية الدموية من التلف التأكسدي، وقد لاحظ الباحثون أن ضغط الدم الانبساطي انخفض بحوالي عشرة نقاط على الأقل عند 79% من الأشخاص الذين تناولوا شاي الخبيزة، مقابل 84 % عند من تعاطوا العقاقير الطبية.

10. فيها مادة لها خاصية مضادة للالتهابات الميكروبية والفطرية والفيروسية خاصة الالتهابات الجلدية والباكتيريا الموجودة على سطح الجلد، وتكافح الجراحات والإنتانات.

11. تعالج التوتر النفسي واعتلال المزاج، و تهدئ الأعصاب بالعموم.

12. ملطف للحساسية الجلدية والطفح الجلدي، ولسعات الحشرات.

13. تكافح أمراض اللثة والأسنان.

14. تُستخدم لعمل مغطس بمحلول الأوراق لمعالجة البواسير.

15. تساعد ككمادة في إزالة الأورام، والتجاعيد حيث تساعد على خفض مستويات هيالورونيداز.

16. تساعد في الشفاء من الجروح والحروق والندوب.

17. تقوي جهاز المناعة.

18. تقلل من التهابات فروة الرأس بدلكها بمحلول الأعشاب, وتمنع تساقطه, وتحسن لونه.

19. تعالج التهاب الجفون والرمد.

20. تساعد في معالجة الجرب, والحكة والحساسية.

21. تساعد في علاج اليرقان.

22. تساعد في معالجة قروح الأمعاء والشرج شربًا.

23. تزيل انتفاخات البطن.

24. تمنع نمو سرطان المعدة, لاحتوائها على مادة البوليفينول؛ التي تنشط الجهاز الهضمي وتمنع نموه.

25. تحتوي على مادة الإنثوسيانين, وهي ذات لون أسود أو أزرق غامق وهي تحسن وظائف الجسم, وتساعد في سلامة الخلايا, وتقي من السرطان .

26. تساعد في الحمية الغذائية، حيث تقلل إنتاج إنزبم الأميليز, وهو إنزيم يفرزه البنكرياس و الغدد اللعابية, وهذا الإنزيم مهمته أن يحلل النشويات إلى سكريات في الجسم. فإذا كان الإنزيم قليل في الجسم لا يستطيع الجسم الاحتفاظ بكمية أكبر من السكريات والدهون, وعليه فالخبيزة تقلل الوزن أو على الأقل تحافظ عليه من الزيادة.

27. تساعد في بناء الغضاريف, حيث تحتوي على مادة مهمة في بناء الغضاريف وهي Glucosamine , Aothocyanin .

28. تساعد في تقليل السكر في الدم .