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كأس آسيا.. السعودية تودع أمام صلابة "الساموراي"

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 15:01 - 21 يناير 2019
كأس اسيا كأس اسيا
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حسم المنتخب الياباني مواجهة "قمة" في دور الـ16 من بطولة كأس آسيا أمام نظيره السعودي، وانتصر عليه بنتيجة 1-0 ليتأهل للدور ربع النهائي من البطولة.

وسجل المدافع الياباني تاكيهيرو تومياسو هدف المباراة الوحيد من ضربة رأسية في الدقيقة 20، مستغلا عرضية من ضربة ركنية.

 ولم يستطع المنتخب السعودي العودة بالنتيجة، رغم بعض المحاولات الخطرة على المرمى الياباني خلال المباراة.

وبهزيمة السعودية، استمر الإخفاق العربي بدور الــ16، حيث سبق أن ودع منتخبا الأردن وعمان البطولة، الأحد، بهزيمتهما أمام فيتنام وإيران على التوالي.

وسيواجه المنتخب الياباني نظيره الفيتنامي في ربع النهائي على ملعب آل مكتوم في دبي، الخميس المقبل.

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