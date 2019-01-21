الاتصالات تعتمد 187 رخصة إتجار لأجهزة اتصالات بـ2018

قالت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تقرير حول بأبرز انجازاتها خلال العام الماضي 2018 في قطاعات عملها، إن عدد طلبات خدمات الطيف الترددي والمواقع الراديوية (170) موافقة، مشيرة إلى أنه تم اعتماد 187 رخصة للإتجار بأجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية.

وأضافت أن عدد موافقات المواقع الراديوية بلغ (94) موافقة فيما بلغ عدد القنوات الترددية المخصصة (42) موافقة.

وحسب التقرير الاثنين، فإن عدد الزيارات الميدانية والكشف الفني لمقدمي خدمات الاتصالات والمواقع الراديوية (112) موافقة، كما تم إصدار (187) اعتماد رخصة الاتجار بأجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية وتم تجديد (8) رخص لتقديم خدمة نقل وتداول البريد السريع وإصدار(113) شهادات موافقات نوعية كما تمت الموافقة على ( 5 ) حملات تسويقية لشركة الاتصالات.

وفي قطاع تكنولوجيا المعلومات قال التقرير إنه تم توفير الدعم الفني لاستمرار تقديم الخدمات الالكترونية والبرامج القياسية في جميع المؤسسات الحكومية وعلى صعيد منظومة شئون الموظفين بلغ عدد المؤسسات المستفيدة (28) مؤسسة فيما بلغ عدد المعاملات (323,828 ) معاملة .

وبلغ عدد مرات استخدام التسجيل الموحد في جميع المؤسسات الحكومية (17.4مليون) تسجيل وعلى صعيد برنامج إدارة الرسائل الحكومي راسل (الرسائل القصيرة) بلغ عدد المؤسسات المستفيدة ( 37 ) مؤسسة وعدد المعاملات (1,978,635) معاملة اما نظام الدفع الالكتروني، فقد بلغ عدد المؤسسات (5) مؤسسات بواقع (43,7671).

وحول أبرز مؤشرات الحاسوب الحكومي قال التقرير ان عدد اشتراكات البريد الالكتروني الجديدة بلغت 158 اشتراك فيما بلغ عدد الاستضافات الجديدة للمواقع الالكترونية (19) استضافة وبلغ عدد المقرات الجديدة في الشبكة الحكومية ( 9 ) مقرات كما بلغ عدد المستخدمين النشيطين في البريد الالكتروني (9,588) مستخدم.

وذكر التقرير أن عدد الهجمات الالكترونية على الشبكة الحكومية (2,077,635) هجمة في حين بلغ معدل توفر خدمة الربط الشبكي 99.99% وبلغ حجم ملفات النسخ الاحتياطي 42 تيرا بايت. وبلغ حجم حزمة الانترنت المتوفرة للحكومة 1000 ميجا بايت كما بلغ عدد الحسابات الجديدة في نظام التسجيل الموحد (146,107) حساب.

وأوضح أن عدد حركات الاستعلام عن البيانات الحكومية من خلال قاعدة البيانات المركزية بلغ 218 مليون استعلام في حين بلغ عدد طلبات الدعم الفني المعالجة خارج الوزارة في الشبكة والأنظمة الحكومية 3940 طلب.

وفيما يتعلق بأنشطة البريد قال التقرير إن عدد معاملات المقبوضان من مكاتب البريد (106,233) معاملة فيما بلغ عدد معاملات صرف الرواتب 332,808 معاملة وبلع عدد معاملات المسحوبات (25,356) معاملة، كما بلغ عدد البعائث البريدية الواردة ( 86,626 ) بعيثة والصادرة (داخلي وخارجي) (88,384) بعيثة.

وبلغ عدد الشكاوى المستلمة ( 246 ) شكوى تم معالجة ( 224 ) شكوى منها، في حين بلع عدد المعاملات الواردة لمركز خدمات الجمهور138,265معاملة.