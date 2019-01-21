أسعار النفط تتراجع بعد ارتفاعها بتأثير تقارير صينية

تراجعت أسعار النفط الخام بداية تعاملات الأسبوع، اليوم الإثنين، بعد أن نشرت أمس تقارير متباينة حول التعاملات الصّينيّة بحيث تدعم أسعار الخام فيما تضغط بيانات أخرى وتساهم في تراجعها.

فقد أظهرت بيانات صينيّة رسميّة نشرت في نهاية الأسبوع الماضي أنّ معدّلات تكرير النّفط في المصافي الصينية ارتفعت لتصل إلى مستويات قياسية خلال 2018، حيث بلغت نحو 12.1 مليون برميل يوميًّا، مقارنة بـ11.4 مليون برميل يوميًّا في 2017، ما دفع الأسعار صباح الإثنين للصعود.

إلا أن بيانات لاحقة صدرت، صباح الإثنين، أظهرت تباطؤ نمو اقتصاد الصين في الربع الأخير 2018، مقارنة مع الربع السابق له، إلى 6.4%، مقارنة مع 6.5%، لتتسبّب بهبوط أسعار الخام بعد النشر مباشرةً.

حيث هبط سعر خام القياس الأميركي برنت وفق التداولات الأخيرة إلى 62.58 دولارًا للبرميل، عند الساعة (08:08 ت.غ)، أي بنسبة 0.22%، ما يعادل 13 سنتًا، بعد أن كانت في بداية تعاملات اليوم قد كسرت حاجز 63 دولارًا وهو أعلى مستوى مسجل في 2019.

فيما تراجعت العقود الآجلة للخام الأميركي نايمكس بنسبة 0.30%، أي ما يعادل 17 سنتًا، لتصل إلى 54.03 دولارًا للبرميل.

وتعد الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، وثاني أكبر مستهلك له، بعد الولايات المتحدة المتحدة.