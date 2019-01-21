مركز غزة: غياب المحاسبة زادت من انتهاكات الاحتلال للإعلاميين عام 2018

أكد مركز غزة لحرية الإعلام، اليوم الاثنين، أن الانتهاكات "الإسرائيلية" بحق الإعلاميين الفلسطينيين تزايدت بشكل لافت خلال عام 2018.

وطالب المركز، في التقرير السنوي السابع للانتهاكات ضد الصحفيين وحرية الإعلام في فلسطين 2018، المجتمع الدولي بالتحرك الجاد والعاجل لفج الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال "الإسرائيلي" والمستوطنون المتطرفون ضد الصحفيين في فلسطين وملاحقتهم ومحاسبتهم قانونياً.

وأوضح التقرير، أن فريق الرصد والمتابعة رصد ما مجموعه 826 انتهاكاً ضد الحريات الإعلامية في فلسطين منذ مطلع عام 2018، ما بين قتل وإصابة واعتداء واعتقال واحتجاز واستدعاء واقتحام ومنع من السفر وحذف صفحات الكترونية.

وأشار التقرير إلى أن غياب المساءلة والمحاسبة عن الانتهاكات الخطيرة لقواعد القانون الدولي الإنساني، ساهم في استمرار وتصاعد الانتهاكات الموجهة ضد الحريات الإعلامية.