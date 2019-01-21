عائلة غولدن تتهم الحكومة لتحويل الأموال القطرية إلى حماس

اتهمت عائلة الجندي الإسرائيلي هدار غولدن الذي يعتقد أنه أسير حي لدى المقاومة في قطاع غزة، اليوم الاثنين، الحكومة الإسرائيلية بتحويل الأموال القطرية مصرفيًا إلى بنك حماس في غزة.

وكان السفير القطري محمد العمادي رفض الكشف عن تفاصيل تتعلق بالآلية الجديدة لنقل الأموال القطرية إلى غزة. مشيرًا في تصريحات لوكالة رويترز أنها لن تنقل عبر الحقائب كما جرت العادة.

واعتبرت عائلة غولدن نقل الحوالة المالية المصرفية إلى بنك حماس في غزة يشكل إفلاسًا أخلاقيًا.

وقالت "بعد أن تم انتقاد الحكومة على نقل الأموال القطرية بالحقائب.. نقلت الأموال بتحويل مصرفي مباشر بين الحكومة الإسرائيلية وبنك حماس في غزة.. لقد استحدثت حكومة نتنياهو أداة جديدة لتعزيز الإرهاب بغزة"، وفق نص بيان العائلة الإسرائيلية الذي نشرته وسائل إعلام عبرية مختلفة.