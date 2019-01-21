الحُكم بالسجن والأشغال الشاقة على تجار مخدرات بالخليل

أصدرت محكمة الجنايات الكبرى في الخليل، اليوم الاثنين، حكمًا بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة عشر سنوات وغرامة مالية قيمتها عشرة آلاف دينار أردني، على مدانين بالاتجار بالمخدرات.

وعُقدت المحكمة برئاسة القاضي ياسمين جراد، وأصدرت حكمًا حضوريًا على المدانين "ز. س" و"س. ص" بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة خلافًا لأحكام المادة 21/ 2 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015.

وحكمت المحكمة بمصادرة المواد المخدرة واتلافها ومصادرة المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهما، على أن يتم احتساب مدة توقيفهما على ذمة هذه القضية واستنادًا لنص المادة 279 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 إلزامهما بدفع مبلغ 1000 دينار أردني نفقات محاكمة على أن يحبسا في حال عدم الدفع.