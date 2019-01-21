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أربعة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 08:47 - 21 يناير 2019
معتقل معتقل
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أفادت إذاعة صوت الأسرى أن أربعة أسرى من قطاع غزة والضفة المحتلة يدخلون اليوم 21 من يناير أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال، وهم:

من مدينة نابلس/ الأسير رامي سامي سعيد زيادة (38 عامًا) المحكوم بالسجن 20 عامًا والأسير حسن فاروق بحري دم (45 عامًا) المحكوم بالسجن 26 عامًا وهما معتقلان منذ عام 2004، وأمضيا 15 عامًا في السجون.

الأسير سعيد أحمد سعيد الأطرش من طولكرم المحكوم بالسجن 18 عامًا ومعتقل منذ عام 2005، وأمضى 14 عامًا في السجون.

الأسير محمد يوسف حميد الصوفي من رفح جنوب القطاع المحكوم بالسجن 22 عامًا ومعتقل منذ عام 2008، وأمضى 11 عامًا في السجون.

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