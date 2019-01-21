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بعد سنة من اعتقاله الإداري.. الاحتلال يفرج عن الأسير فؤاد عاصي

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 08:25 - 21 يناير 2019
الأسير فؤاد عاصي الأسير فؤاد عاصي
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 أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي، في ساعة متأخرة من الليلة، عن الأسير "فؤاد رباح شكري عاصي" من بلدة بيت لقيا غرب مدينة رام الله، بعد احتجاز في الاعتقال الإداري دام عام كامل.

اعتقل عاصي ( 33عاما)  في 16 يناير- كانون ثاني الفائت ( 2018) وحول للاعتقال الإداري لسته أشهر، جدد له بعد انتهائها فترة اعتقال أخرى لسته أشهر أيضا.

ويعتبر هذا الاعتقال الرابع لعاصي، الذي أعتقل ما مجموعة ست سنوات توزعت ما بين الاعتقال الإداري وقضية، كان أبرزها اعتقاله بعد اغتيال شقيقه " محمد رباح عاصي" على خلفية تنفيذه عملية تفجير حافلة في تل أبيب خلال العدوان على القطاع في العام 2012.

وبعد الإفراج عنه اعتقل أداريا لأكثر من عام، خاض خلاله إضرابا مفتوحا عن الطعام ل55 يوما متتالية لأجبار الاحتلال على تحديد فترة اعتقاله والإفراج عنه.

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