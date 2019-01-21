مصدر عسكري سوري: الدفاعات الجوية أسقطت 38 صاروخاً "إسرائيلياً"

قال مصدر عسكري سوري رفيع المستوى لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، إن الدفاعات الجوية السورية أسقطت 38 صاروخا إسرائيليا، توزعت بين محيط العاصمة دمشق وريفها وريفي القنيطرة والسويداء.

وأضاف المصدر لمراسل "سبوتنيك": أن الهجوم الإسرائيلي تم على 4 موجات صاروخية متتالية.

وأكد المصدر أن "العدوان الإسرائيلي الحالي هو الأعنف ووسائط دفاعاتنا الجوية أثبتت جدارتها بالتصدي لهذا العدوان".

وأوضح أن الجيش السوري الذي رصد خلال الأيام الأخيرة تحركات إسرائيلية غير اعتيادية في الجولان السوري المحتل، رفع جاهزية وحداته الدفاعية واتخذ جميع الاحتياطات اللازمة لشن عدوان إسرائيلي واسع محتمل، وغير مسبوق، وذلك بعدما استقدم جيش الاحتلال بطاريات صواريخ أرض-أرض إلى تخوم الجولان.

وكشف أنه منذ الصباح الباكر أبلغت قيادات عسكرية جنوب البلاد وحداتها، أن الجيش الإسرائيلي سيشن عدوانا واسعا على مواقع سورية، يشابه عدوان شهر مايو/أيار 2018، حيث تم اتخاذ كل الترتيبات الدفاعية اللازمة لإحباط الهجوم.

ولفت إلى أن العدوان الإسرائيلي الذي استهدف صباح أمس جنوب العاصمة دمشق كان للتمويه ولجس النبض، تمهيدا لشن الهجوم الذي وقع مع مطلع يوم الاثنين 21 يناير/كانون الثاني 2019، واصفا هذا الهجوم بأنه الأعنف منذ شهر مايو من العام الماضي، حيث استمر لمدة 55 دقيقة تمكنت خلالها الدفاعات الجوية السورية من إسقاط نحو 30 صاروخا بينها صواريخ "أرض-أرض".

وأشار إلى أن "التشكيلات السورية المنتشرة على طول خط الجبهة مع العدو الإسرائيلي تمكنت من إسقاط الدفعات الأكبر من صواريخ أرض-أرض، التي كانت تطلق من تل أبو الندى وتل الفرس وتل العرام في الجولان المحتل وإسقاط صواريخ أخرى "جو-أرض"، تزامنا مع تحليق مكثف لطيران الاستطلاع والطيران الحربي الإسرائيلي فوق الجولان المحتل، كما شوهدت آليات عسكرية اسرائيلية مزودة بكشافات ليلية تتحرك قبالة قرى الشريط في ريف القنيطرة مع قيام العدو بإطفاء الأنوار في المرصد الشرقي لجبل الشيخ.

وتابع المصدر بالقول: إن قوى الدفاع الجوي السورية أظهرت حرفية عالية بتصديها لمعظم الهجمات في أجواء سعسع وزاكية وكناكر والكسوة وحينة ودربل ومثلث الموت قرب درعا، كما تمكنت الدفاعات السورية في محيط العاصمة بإسقاط موجات الصواريخ الاسرائيلية بعيدة المدى التي حاولت استهداف قدسيا ودمّر وجمرايا ومطاري المزة ودمشق.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي، أمس الأحد، غارات على مواقع عسكرية سورية حيث تصدت الدفاعات الجوية السورية لغارات إسرائيلية على المنطقة الجنوبية وفق ما ذكرت وكالة "سانا" الرسمية.

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله إن "وسائط دفاعنا الجوي تصدت بكفاءة عالية للهجوم الإسرائيلي" موضحا أنها "منعته من تحقيق أي من أهدافه".

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي أن قذيفة أطلقت من داخل الأراضي السورية، مساء أمس الأحد، صوب الجولان السوري المحتل لكن القبة الحديدية اعترضتها.