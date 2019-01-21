ارتفاع درجات الحرارة حتى الأربعاء

يطرأ، اليوم، الإثنين، ارتفاعٌ طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود درجتين مئويتين، ويكون الطقس غائمًا جزئيًا إلى صافٍ، ومائلًا للبرودة نهارًا، وباردًا ليلًا، وتكون الرياح متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة.

كما يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، غدًا، الثلاثاء، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 3 درجات مئوية، ويكون الطقس غالبًا صاف، ومائلًا للبرودة في المناطق الجبلية، ولطيفًا في باقي المناطق نهارًا، وباردًا ليلًا، وتكون الرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

في حين يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، بعد غدٍ، الأربعاء، مع بقائها أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود درجتين مئويتين، ويكون الطقس غالبًا صافٍ، ومائلًا للبرودة في المناطق الجبلية، ولطيفًا في باقي المناطق نهارًا، وباردًا ليلًا، وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.