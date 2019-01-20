صحن ذكي يقلل الرغبة الجامحة في تناول الطعام

يحذر الأطباء باستمرار من أضرار ومخاطر صحية عديدة ناتجة عن الإسراع في تناول الطعام، وهو ما دفع باحثين من السويد لتطوير صحن ذكي جديد يحارب السمنة وينبهك عند قرب احساسك بالشبع.

ويؤدي تناول الطعام بسرعة إلى ظهور مشاكل في القلب وزيادة الوزن والاصابة بالسكري وفقا لبحوث اجرتها جامعة هيروشيما اليابانية.

وعندما يتلهف الشخص على تناول الطعام يصبح من الصعب التواصل مع الدماغ نتيجة لكميات الأكل الكبيرة التي تناولها خلال فترة قصيرة من الوقت.

ويبعث الأكل بطريقة عشوائية وسريعة الشعور بعدم الشبع، ويدفع الى التهام المزيد من الطعام، وإحداث تقلبات في الغلوكوز بالدم.

في إحدى الدراسات الطبية، التي أجرتها جامعة هيروشيما اليابانية، اختبر علماء تأثير الأكل السريع على صحة المشاركين في التجربة، وتوصلوا إلى أن السرعة في الأكل تجعل الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

يمكن أن يؤدي تدفق الطعام غير الممضوغ بشكل جيد للشعور بحرقة في المعدة. ويرتبط الإسراع بالأكل بأوجاع عديدة مثل عسر الهضم، والإصابة بالإمساك والانتفاخ والغازات.

ويزيد الإقبال على الوجبات السريعة خصوصا من فرص الإصابة بالتسمم الغذائي ويمكن أن يؤدي إلى حدوث اختناق عند البلع بدون مضغ جيد.

ووفقاً لدراسات فإن الأشخاص الذين يتناولون الطعام ببطء هم أقل عرضة للإصابة بالسمنة وأمراض القلب لأنهم يأخذون وقتاً كافياً في عميلة المضغ مما يؤدي إلى إطلاق إشارات الامتلاء من المعدة إلى الدماغ والتقليل من كميات الطعام وبالتالي عدم تراكم الدهون في الجسم وقلة الكولسترول في الأوعية الدموية.

وكانت دراسات سابقة أفادت أن تناول الطعام ببطء يقلل من الشهية منذ الوقت الذي يبدأ فيه الشخص بتناول الطعام. واظهرت دراسة يابانية على أشخاص مصابين بالسكّري أن الإبطاء في الأكل يساعد على تنزيل الوزن.

قال معدو الدراسة وهم باحثون في جامعة كيوشو "تغيير سرعة الأكل من شأنه أن يؤدي إلى محاربة السمنة، والتقليص في مؤشّر كتلة الجسم".

وينصح الخبراء بقضم الطعام بكميّات صغيرة و المضغ الجيّد بمعدّل أربع إلى خمس مرات للقضمة الواحدة قبل البلع. والانتظار حتّى الانتهاء التامّ من بلع الطعام، والتنويع في أصناف الوجبات الغذائية والتروّي في تناولها للتمتع بمذاقها وطعمها والابتعاد عن أي ضرر صحي. ونصح الباحثون أيضا بعدم تناول أي طعام بعد العَشاء، وعدم تناول الوجبات الغذايئة قبل ساعتين من النوم.

