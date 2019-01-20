اندلاع مواجهات عقب اقتحام المستوطنين لقبر يوسف

قتحمت قوات الاحتلال المنطقة الشرقية من منطقة حاجز بيت فوريك باتجاه شارع عمان شرق نابلس.

وأطلقت قوات الاحتلال النار باتجاح محولات الكهرباء، مما أدى إلى انقطاع جزئي للكهرباء على منطقة بلاطه البلد محيط قبر يوسف شرق نابلس.

وأفادت المصادر المحلية في محافظة نابلس بوصول إصابة بالرصاص الحي إلى مستشفى رفيديا.

من جانبها، ذكرت وزارة الصحة أن الشاب أصيب بالرصاص الحي في الفخذ، وأن حالته مستقرة.

وأوضحت المصادر، أن أكثر من خمس حافلات تقل مئات المستوطنين اقتحمت مدينة نابلس من محيط قبر يوسف بحماية من عناصر قوات الإحتلال.

وكان المستوطنين قد هددوا وبحماية من قوات الإحتلال أمس بأنهم يستعدون لإقتحام قبر يوسف وتلة بلاطة في قلب مدينة نابلس، لتدنيس القبر والمقام الاسلامي وخلق حقيقة إستيطانية في المكان .

وأعلنوا أن موعد الإقتحام سيكون يوم غد الأحد (20/1/2019) الساعة 11:00 مساءً ويستمر حتى الساعة 4:00 من فجر الإثنين.

وكثَّف المستوطنون من الاقتحامات في هذه الفترة مع موعد اقتراب انتخابات كنيست الاحتلال.

ويسعى قادة المستوطنين لإستفزاز الفلسطينيين واجبار الساسة على تحويل هذه النقاط والقبور الى مواقع استيطانية مقابل منحهم أصواتهم.