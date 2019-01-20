فوائد عديدة للفول السوداني

الفول السوداني ، يحبه الكثيرون لكنهم مع ذلك لا يعرفون قيمته الغذائية ، ويجهلون فوائده، وهذه بعض من فوائد الفول السوداني:
- غني بالبروتين
يمدك الفول السوداني بنحو "7" جرامات من البروتين مع كل "30" جراماً تأكلها.
- يحتوي عـلى فيتامين B
يحتوي الفول السوداني على فيتامين "B"، فكل "30" جراماً تحتوي على "15%" من كمية النياسين التي يحتاجها الجسم يومياً، وهو فيتامين ضروري لإنتاج الطاقة.
- غني بالألياف المشبعة
يحتوي الفول السوداني على نسبة عالية من البروتين والألياف التي تُشعرك بالشبع.
-مضاد للأكسدة
يحتوي الفول السوداني على فيتامين "هـ" المضاد للأكسدة، والذي يساعد في حماية خلايا الجسم من التلف.
- يغطي احتياجات الجسم من الألياف
يحتوي كل "300" جرام من الفول السوداني على "10%" من نسبة الألياف التي يحتاجها الجسم يومياً.
-جيد للعظام
يعد الفول السوداني مصدر جيد للماغنسيوم، الذي يساعد في الحفاظ على صحة عظامك.
-حارق للدهون
يعتبر الفول السوداني مصدراً ممتازاً للحصول على المنجنيز، الذي يساعد الجسم في حرق الكربوهيدرات.