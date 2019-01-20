الإعلان عن نتائج انتخابات مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة جنين

أعلن رئيس اللجنة المركزية لانتخابات الغرف التجارية الصناعية القاضي بشار نمر، مساء اليوم الأحد، عن نتائج انتخابات، مجلس ادارة غرف تجارة وصناعة جنين.

وأعلن القاضي نمر خلال مؤتمر صحفي عقد في مدرسة بنات جنين الثانوية، عن فوز قائمة "مرج بن عامر" بـ8 أصوات، وقائمة "جنين تستحق" على 5 بينما لم يحصل المستقلون على أي مقعد.

وأشادت اللجنة المركزية لإدارة انتخابات الغرف التجارية والصناعية بسير العملية الانتخابية التي مارس الناخب حقه الانتخابي في جو ديمقراطي ومهني ساده الهدوء، ولم يسجل خلالها التي امتدت من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساء أي إشكاليات أو مخالفات.

بدوره، قال الوكيل المساعد لوزارة الاقتصاد الوطني طارق المصري: "شهدنا عملية انتخابية ديمقراطية بامتياز دون أي معيقات أو تعقيدات وهي تعكس رغبة منتسبي الغرف التجارية في إجراء الانتخابات والتجديد والتغيير، الأمر الذي يعزز من الشراكة في بناء اقتصاد وطني قوي.

وأكد المصري أهمية انتخابات الغرف التجارية الصناعية التي جاءت كاستحقاق وطني وقانوني، وهي تمثل الشريحة الاقتصادية الأكبر في فلسطين إذ يبلغ عدد منتسبيها ما يزيد عن 55 ألف من كافة الشرائح الاقتصادية، الأمر الذي ينعكس إيجابيا على أداء هذه الغرف، وتحسين وتطوير خدماتها والمساهمة الفاعلة في تنمية الاقتصاد الفلسطيني.

يشار إلى أن انتخابات غرفة تجارة وصناعة جنين هي الغرفة الخامسة بعد إجراء اللجنة المركزية انتخابات غرف: بيت لحم، وأريحا والأغوار، وطوباس، وسلفيت).

ويتكون مجلس ادارة غرف تجارة وصناعة جنين من 13 معقداً تنافس عليها 29 مرشحاً، من بينهم 3 مستقلين، وشارك بعملية الاقتراع 2082 ناخبا ممن يستحق لهم المشاركة بالانتخابات ووصلت نسبة المنتخبين 80%.