مخاطر تناول الأكل السريع.. قد تؤدي الى القتل

كشفت دراسات طبية عن مخاطر كبيرة لتناول الطعام بسرعة، حيث يؤكد الباحثون والأطباء على الضرورة في التروي ومضغ الطعام ببطء.

السكري

من العوامل المساعدة للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني هو تناول الطعام بسرعة وذلك نظرا لأن الأكل السريع يبعث في النفس شعورا بعدم الشبع وبالتالي يؤدي إلى التهام كميات أكبر من الطعام وإحداث تقلبات في الغلوكوز بالدم ومقاومة الأنسولين وفق ما ذكر موقع ميديكال ديلي.

مشاكل القلب

أكدت دراسات طبية في جامعة هيروشيما اليابانية اختبر فيها العلماء تأثير الأكل السريع على صحة المشاركين في التجربة وتوصلوا إلى أن السرعة في الأكل تجعلهم أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب.

البدانة وزيادة الوزن

يحتاج الدماغ إلى قرابة عشرين دقيقة لإرسال إشارات الشبع لذلك فإن تناول الطعام بسرعة يجعلك تأكل كميات أكبر قبل توقف الإحساس بالجوع.

حموضة المعدة

يمكن أن يؤدي تدفق الطعام غير الممضوغ كليا إلى المعدة لارتجاع الحمض والشعور بحرقة. ويرتبط الإسراع بالأكل بأوجاع عديدة مثل عسر الهضم والإمساك والانتفاخ والغازات.