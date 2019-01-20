"تويتر" يعترف بسر خطير يؤذي أجهزة "أندرويد"

كشف موقع التواصل الاجتماعي الأمريكي الشهير، "تويتر" عن ثغرة أمنية في برنامج حمايته، كان في مقدمة المتضررين بها أصحاب الأجهزة العاملة بنظام "أندرويد".

وأعلن "تويتر" في بيان رسمي عن اكتشافه هذه الثغرة التي تسببت بنشر تغريدات خاصة كانت محمية، وجعلها معروضة للجمهور.

وقالت الشركة، إن كل من قاموا بتحديث بريدهم الإلكتروني على "تويتر" في الفترة بين نوفمبر 2014 ويناير 2019، قد تكون رسائلهم الخاصة معرضة للكشف.

وأضافت أنها أعادت تفعيل الحماية لبعض مستخدمي "أندرويد" ممن فصلت حماية أجهزتهم عن طريق الخطأ، وذلك كإجراء احترازي لحماية خصوصية تغريداتهم.

وأشارت "تويتر" إلى أنها تصدر أيضا إشعارا عاما بخللها الأمني لكل مستخدميها، لأنها لا تستطيع تحديد عدد الحسابات التي تأثرت بالمشكلة، كما أنها ترغب في الوصول إلى الحسابات المتضررة التي لا تستطيع تحديدها.