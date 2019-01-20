ليبرمان يطلق حملته الانتخابية ويهاجم نتنياهو

أطلق أفيغدور ليبرمان، وزير الجيش الإسرائيلي السابق، اليوم الأحد حملته الانتخابية، وأكد أن حزبه لن يتحالف مع أحزاب أخرى في الانتخابات.

ووفقا لهيئة البث الإسرائيلي، تعهد ليبرمان في مؤتمر صحفي اليوم بالعمل على "استتباب الأمن، وعدم الرضوخ لحركة حماس".

وهاجم ليبرمان بشدة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وقال: "نتنياهو اعتذر لتركيا بسبب أحداث سفينة مرمرة وأيد خطة الانفصال عن قطاع غزة، ودعم صفقة شاليط ومنح مكافآت لغزة".

ورغم ذلك، لم يعلن ليبرمان بصورة قاطعة رفضه احتمال المشاركة في حكومة نتنياهو مستقبلا.

وكان ليبرمان استقال من منصب وزير الجيش في تشرين أول/أكتوبر الماضي، احتجاجا على وقف لإطلاق النار في قطاع غزة.

وقرر قادة الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحاكم في إسرائيل إجراء انتخابات مبكرة في التاسع من نيسان/أبريل القادم.

وكان من المقرر أن تجرى الانتخابات في تشرين ثان/نوفمبر.