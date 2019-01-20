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مواطن من أربيل يخالف شرطي مرور ويغرّمه مبلغاً مالياً

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 21:49 - 20 يناير 2019
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أعلنت مديرية مرور محافظة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، عن سجن شرطي مرور خالف قواعد السير، بالإضافة إلى تغريمه مبلغا ماليا.

وذكر بيان للمديرية، أن "مرور المحافظة تعبر عن شكرها للمواطن الذي قام بتغريم شرطي المرور المخالف".

وأضاف البيان، أنه "جرى توقيع غرامة على الشرطي المخالف بمبلغ قدره 30 ألف دينار عراقي، وحبسه لمدة 3 أيام".
وأكدت مديرية المرور، أن الشرطي منع من قيادة السيارات.

وأقدم مواطن من إقليم كردستان بكتابة "وصل غرامة"، على ورقة بيضاء باللغة الكردية، وثبتها على اللوحة الأمامية لسيارة المرور، طالب فيها عناصر المرور بدفع غرامة قدرها 30 ألف دينار (ما يعادل 25 دولارا أمريكيا)، بسبب إيقاف سيارتهم في مكان غير مناسب عند قلعة أربيل الأثرية وسط المدينة.

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