"العمادي" يعلن عن موعد دخول المنحة القطرية الثالثة

أعلن المبعوث القطري محمد العمادي، مساء اليوم، عن موعد دخول دفعة المنحة القطرية الثالثة إلى قطاع.

وأوضّح العمادي لـ"رويترز" أن الدفعة الثالثة وهي 15 مليون دولار ستدخل خلال أيام الأسبوع الحالي.

وفي وقت سابق، أفادت "إذاعة جيش الاحتلال"، أن "إسرائيل" رفعت الحظر عن دخول المنحة القطرية الثالثة لقطاع غزة، وسمحت بذلك بإدخال الأموال لدفع الرواتب للموظفين في القطاع، فيما وجه وزير الأمن الأسبق، أفيغدور ليبرمان، انتقادات شديدة اللهجة لرئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، واتهمه بالسفر إلى تشاد للفت الأنظار عن إدخال الأموال والوقود للقطاع.

وقالت الإذاعة، إن السفير القطري محمد العمادي، في طريقه إلى غزة، حيث من المتوقع أن يصل في ساعات المساء أو غدا إلى البلاد، ومن ثم سيدخل إلى قطاع غزة لإدخال الدفعة الثالثة من المنحة القطرية التي تم تجميدها قبل نحو أسبوعين بقرار من نتنياهو، الذي يشغل منصب وزير الأمن.