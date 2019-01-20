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مستوطنو غلاف غزة يتظاهرون غداً احتجاجاً على تحويل الأموال القطرية لغزة

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 19:51 - 20 يناير 2019
تظاهرة لسكان غلاف غزة في سديروت - أرشيفية تظاهرة لسكان غلاف غزة في سديروت - أرشيفية
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كشفت وسائل إعلام عبرية مساء الأحد، أن مستوطنو "غلاف غزة" سينظمون غدًا الاثنين تظاهرات احتجاجية حاشدة.

وأفادت أن هذه التظاهرات تأتي في أعقاب التقارير الإعلامية التي تفيد بأن حكومة الاحتلال الإسرائيلي ستسمح بإدخال الدفعة الثالثة من الأموال القطرية إلى قطاع غزة.

وكانت إذاعة جيش الاحتلال قالت إن "إسرائيل أزالت حظر تمرير دفعة الدولارات من قطر عن شهر يناير، والتي تم تجميدها منذ أسبوعين".

وأوضحت الإذاعة أنه من المقرر أن يصل السفير القطري محمد العمادي مع حقائب الأموال، الليلة أو غدا إلى مطار "بن غوريون"، ومن هناك سيستمر إلى غزة.

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