مواقع التواصل "تشرشح" السلطة لتسليمها المدان بتسريب عقارات القدس

عبَّر ناشطون فلسطينيون وعرب على مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم واستيائهم من تسليم السلطة سمسار الأراضي والمتهم بتسريب الأراضي في القدس المحتلة للمستوطنين عصام عقل للولايات المتحدة، مشددين على أنَّ تسليم من "باع القدس" لأمريكا خيانة عظمى وجريمة تستوجب العقاب.

واعتبر الناشطون أن "الجريمة" الوطنية والقانونية والأخلاقية مكتملة الأركان بمثابة فضيحة جديدة تضاف إلى سجل السلطة الفلسطينية، مشيرين إلى أنَّ السلطة استجابت للولايات المتحدة وللاحتلال الإسرائيلي، لافتين أنَّ استجابة السلطة وخنوعها يعبر بما لا يدع مجالاً للشك أنَّ السلطة غير مؤتمنة على القضية، وأنَّ الوهم الذي تبيعه السلطة للفلسطينيين من أنهم يتصدون لصفقة القرن ما هو إلا مجرد "هراء" للاستهلاك الإعلامي.

وكتب رامي عبده على صفحته في تويتر: افراج السلطة الفلسطينية عن المتهم بتسريب الأراضي للاحتلال عصام عقل سواء كان بضغوط أو بدون، يكرس حقيقة أننا أمام سلطة من ورق تعمل كأداة لخدمة الاحتلال سواء أقرت بذلك أو لم تقر.

فتحي حمدونة كتب على صفحته في فيس بوك "الي اشعلوا الشعلة بالجندي فهم #جواسيس.. والي اعترضوا على قانون #الضمان الاجتماعي فهم #خونة.. والي ينتقد #فخامته فهو خارج عن الصف الوطني.. اما الذي امر بإطلاق مسرب العقارات بالقدس فهو وطني ويتصدى لصفقة القرن".

وأضاف في تدوينته: القول الفصل.. إطلاق سراح مسرب العقارات بالقدس هي خيانة لله والوطن ولدماء الشهداء والجرحى ولو سيدنا عمر موجود بيننا لأمر بقطع رأس مسرب العقارات وكل من امر بإطلاق سراحه.

وكتب محمد فايز الفرنجي على صفحته في فيس بوك "لأول مرة في التاريخ، حكم المؤبد لا يتجاوز الأسابيع!!.. مسرب العقارات المجرم عصام عقل خارج السجون وبكل أريحية، وسلمولي على أصحاب أكبر "لا" للإدارة الأمريكية.

وأضاف: على فكرة عقل مسرب عقارات مجرم حكم بالمؤبد وتم تسليمه لأنه يحمل الجنسية الأمريكية.. وبنفس السياق الأخت سهى جبارة تحمل الجنسية الأمريكية وتم حبسها وتعذيبها والتنكيل بها لأكثر من 70 يوماً في مسلخ أريحا دون تهمة واضحة.

كما، وكتب عصام عبدين على صفحته في فيس بوك: تسليم عصام عقل للسلطات الأمريكية من شأنه أن يشكل جريمة دستورية، القانون الأساسي صارم في هذه المسألة، والقضاء الفلسطيني بسط ولايته في قضية عقل عملاً بالأحكام الخاصة بتطبيق القانون الجزائي من حيث المكان في القانون العقابي، ولا توجد اتفاقية لتبادل تسليم المجرمين بين دولة فلسطين والولايات المتحدة الأمريكية، ولا يوجد أساس قانوني في المنظومة التشريعية الفلسطينية بأكملها منذ العهد العثماني ولغاية الآن يسمح بتسليم الشخص المذكور والحالة تلك للسلطات الأمريكية.

وغرَّد موسى أبو سمرة على صفحته في توتير: وطن يباع ويشترى .. وتصيح فليحيا الوطني، السلطة تفرج عن عصام عقل المحكوم بالأشغال الشاقة المؤبدة بقضيه تسريب أرض في القدس لصالح جمعيه عطيرات كوهنيم الصهيونية المتطرفة بموجب صفقة مع الإدارة الأمريكية.. عصام عقل ابن السلطة ويعمل في إحدى مؤسساتها.

وكتب ياسر الزعاترة على صفحته في تويتر: سلطة رام الله تسلّم عصام عقل (متهم بتسريب عقارات في القدس للصهاينة) للولايات المتحدة.. موقف في رائحة رجولة، لم يصروا عليه!! أي عار؟!.

وكتبت صفحة "مش هيك" على تويتر ساخرة: مقابلة سابقة مع عدنان الضميري.. المذيع : هل ستسلم السلطة عصام عقل ؟ الضميري: السلطة بحياتها لم تسلم أي معتقل.. شو اخبارك يا ضميري هسا؟ اعمل نفسك ميت.

وكتب محسن الافرنجي على صفحته في تويتر: ماذا يمكن وصف سلوك سلطتنا الفلسطينية؟ وماذا لو أحد غيرها فعل فعلتها الشنعاء؟!.. السلطة تفرج عن عصام عقل الذي يحمل الجنسية الأمريكية، ومتهم ببيع أراضٍ لليهود في القدس المحتلة، ضمن اتفاق سري بين مسؤولين أمنيين من الولايات المتحدة والسلطة.

كما وكتب زياد حلبي على صفحته في تويتر: تم تسليم السمسار #عصام_عقل لـ #الولايات_المتحدة في نهاية المطاف!.

وغرَّد أحمد عبدالعزيز كاتباً: "#احمد_سعادات يقضي حكماً ب30عاماً بعد اعتقاله من سجن اريحا، و#عصام_عقل صاحب اسرع حكم مؤبد بتاريخ البشرية يقضي حياة عادية بعد حكمه مؤبداً بسجن اريحا.. تم الافراج عنه وارساله الى أمريكا.. الحر بالسجن والخائن طليق".

وكانت محكمة الجنايات الكبرى الفلسطينية قد اصدرت قبل ايام حكمًا بالأشغال الشاقة المؤبدة على عصام عقل المدان بتهمة بيع عقار في القدس.

وقالت المحكمة في بيان لها انه "عملاً بأحكام المادة 274/2 من قانون الإجراءات الجزائية النافذ قرار بإدانة المتهم "عصام عقل" بالتهمة المسندة إليه وهي محاولة اقتطاع جزء من الأراضي الفلسطينية وضمها لدولة أجنبية من قانون العقوبات رقم16 لسنة 1960 وعطفاً على قرار الإدانة وعملاً بأحكام المادة 2 من القرار بقانون رقم 20 لسنة 2014 أصدرت المحكمة الحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة." حسب ما صدر عن المحكمة.

وكشفت مصادر إعلامية إسرائيلية قبل أيام عن تسليم السلطة لسمسار الأراضي والمتهم بتسريب الأراضي للمستوطنين عصام عقل للولايات المتحدة، دون تعقيب من السلطة.

وذكرت قناة "كان" العبرية أن اتفاقاً سرياً تم بين السلطة والولايات المتحدة يقضي بتسليم عقل للأمريكان وذلك على ضوء حمله للجنسية الأمريكية والإسرائيلية.

وبينت القناة انه وعلى الرغم من قيام السلطة قبل عدة أشهر بإصدار حكمها بالسجن المؤبد على عقل بتهم تسريب الأراضي والمنازل للمستوطنين في القدس إلا أنها رضخت للمطالب الأمريكية وقامت بتسليمه.