سرقة 215 ألف ريال في عملية سطو بالسعودية

تعرض مواطن في العاصمة السعودية الرياض لعملية سطو نفذها مجهولون، يوم الخميس الماضي، وتمكنوا من سرقة مبلغ 215 ألف ريال (57300 دولار).

ووفقا لوسائل إعلام سعودية، فقد حدثت عملية السطو أثناء نزول الضحية من مركبته متوجها إلى مكان عمله، بعد أن اقترب منه شخص قام بدفعه واختطف كيسا يحتوي على المبلغ.

وقال الضحية إن العصابة كانت على ما يبدو تراقبه منذ خروجه من البنك، حيث سحب المبلغ المالي وحى لحظة عملية السرقة.

وأوضح أنه فور خروجه من سيارته، داهمه من الخلف شخص من أصحاب البشرة السوداء، نحيف وطويل القامة ويرتدي قميصا وبنطالا، وقام بخطف المبلغ من يده، حيث كان يضعه في كيس، وركض به اتجاه مركبة كانت تنتظره بيضاء اللون ومظللة، حيث قام بركوبها والفرار من المكان.