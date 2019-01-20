رسمياً.. الأردن يودع كأس اسيا

ودع الأردن كأس آسيا لكرة القدم من دور الستة عشر بعد خسارته 4-3 بركلات الترجيح أمام فيتنام بعد تعادلهما 1-1 عقب وقت إضافي باستاد آل مكتوم في دبي يوم الأحد.

ووضع بهاء عبد الرحمن الأردن في المقدمة بعد 39 دقيقة بتسديدة عقب ركلة حرة غير مباشرة عند حافة منطقة الجزاء، وأدرك نوئين كونج فونج التعادل لفيتنام من مسافة قريبة بعد ست دقائق من الشوط الثاني.

وسجل بي.تي دونج ركلة الترجيح الحاسمة لصالح فيتنام بعد أن أضاع البديلان بهاء فيصل وأحمد سمير صالح محاولتيهما.

وأجرى الأردن أربعة تغييرات في المباراة، بينها ثلاثة في الوقت الإضافي، في أول تطبيق لقاعدة جديدة تسمح بإجراء تغيير رابع عند الاحتكام لوقت إضافي في مباريات الأدوار الإقصائية.

وستلتقي فيتنام في دور الثمانية مع السعودية أو اليابان يوم الخميس القادم في دبي.