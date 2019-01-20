حرب سعودية على قطر..!

استغل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي من السعوديين بشكل خاص انتشار فيديو تركي يسخر من شيخ قطر، لـ"يشنون" حرباً كلامية بآلاف التعليقات المسيئة على دولة قطر وأميرها تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، واتهام الأخير بإذلال نفسه وشعبه رغم ما يقدمه من مليارات الدولارات للأتراك.

حجم التعليقات المسيئة يدلل على انعكاس الأزمة السياسية بين دول الخليج العربي وخاصة بين (قطر والسعودية والإمارات والبحرين) على الشعوب الخليجية التي تتقاذف فيما بينها الكلمات والجمل المسيئة رغم قوة الترابط الأسري بين شعوب تلك الدول.

"فلسطين اليوم الإخبارية" رصدت تحت هشتاغ #الاتراك_يسخرون_من_امير_قطر بعض التعليقات التي تدعوا للالتفاف حول قوة الترابط الأسري بين الشعوب الخليجية خاصة وانهاء الخلاف السياسي بين الأنظمة.

يتمحور مقطع الفيديو التركي الذي انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي كـ(النار في الهشيم) حول (سيدة من الجيران تدخل أنفها في شؤون جيرانها وتخلق المشاكل بينهم بسبب غيرتها منهم، ليخرج أحد الممثلين ويقول: إنها مثل شيخ قطر تضيف على القصة الف شيء وهي ترويها).

تركي بن فيصل علق على صفحته الرسمية تويتر بالقول" وصل البعض ابعد من مرحلة السب والقذف ياعالم ارتقو نحن شعب خليجي واحد وابناء عمومه والله الي جالس يصير قلة ادب، مرتزقه من خارج الخليج لن يهدأ لهم بال حتى يرؤنا متفرقين".

فيما علق أحد النشطاء قائلاً: "اغلب الحسابات مو سعوديه ولا من دول الخليج لكن تحب الفتنه وبتشوف ردة فعل المراهقين عموم يا ليت السعودية تتوجه بتهكير الحسابات اللي تسبب الفتنه بين دول المسلمين كلنا اخوانا عرب وديارنا ديارهم وديارهم ديارنا كلنا طلعنا من طين وعيب والله اللي قاعد يصير".

فيما كتب أخر: "ياترا ايه هيكون كلامكم لو الدول مقاطعة قطر رجعت العلاقات تاني ياترا هتقولو قطر بلدنا الثاني ارحمو انفسكم من لخبطه السياسيه".

وعلقت بنت الحمدين "اصحاب الهشتاغ مرضى نفسيين جلطهم تميم ف القمة طول عمره هيبة عسى ربي يحفظه اميرنا الغالي.

ومن التعليقات التي اعتبرها القطريون مسيئة لهم كتب أحد النشطاء (تميم كان يشوف نصايح السعودية بانها تمس السيادة فجاء العصملي عملوا مسخرة واخذ طيارتة واخذ دراهمة وبيشغل القطريين يغسلون سياراتهم ويعتدي عليك ويغتصبك بالقانون والاتفاقيات بالعربي قطر تقاسموها الترك والفرس بسبب دلاخة مليشيات الوجبة والله يهنيكم بهم".

وكتب أخر "داعسين خشومهم ويتحكمون بهم بدويلتهم ومخلينهم يوقعون اتفاقيات واخرتها يطقطقون عليهم بمسلسلاتهم!! تالله انكم عار على الامه العربية والاسلامية يا دويلة الفساد!!!"؟، فيما كتب أخر "حلبه أردوغان حلبا شديدا، فلم يجد ريالين يكوي بها غترته قبل قمة بيروت اليوم، ثم زاده الأتراك وأهانوه في مسلسلهم الشهير، زادكم الله ذلا يا خونة الخليج".

يُشار إلى أن الأزمة الدبلوماسية بين السعودية وقطر بدأت منذ عام 2014 حينما سحبت كلاً من السعودية والبحرين والامارات سفرائها لدة قطر بسبب ما وصفوه بعدم التزام الدوحة بمقررات تم التوافق عليها سابقًا بمجلس التعاون الخليجي.

وفي 23/5/2017 اخترق قراصنة وكالة الانباء القطرية الرسمية وبث من خلالها تصريحات ملفقة لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ولم يتأخر رد الدوحة التي وصفت تلك الادعاءات بالكاذبة.

وبعد أيام من حادثة القرصنة، أعلنت السعودية والبحرين والإمارات ومصر في 5 يونيو/حزيران 2017 قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وطلبت من الدبلوماسيين القطريين مغادرة أراضيها، وزادت بإغلاق المجالات الجوية والبرية والبحرية مع قطر، ضمن مسعى كان الرباعي يتوقع منه انهيارا للنظام السياسي في الدوحة.

#الاتراك_يسخرون_من_أمير_قطر#بالفيديو مسلسل تركي يسخر من أمير #قطر :

"إنها مثل شيخ قطر تضيف على القصة الف شيء وهي ترويها"

ملاحظة: دور السيدة المقصودة في هذا المشهد

دس أنفها في شؤون جيرانها وخلق المشاكل بينهم بسبب غيرتها منهم. pic.twitter.com/jAA2BmGqqk — Ahmed Obaid (@alsyaaf) ٢٠ يناير ٢٠١٩

#الاتراك_يسخرون_من_امير_قطر



وصل البعض ابعد من مرحلة السب والقذف



ياعالم ارتقو نحن شعب خليجي واحد وابناء عمومه والله الي جالس يصير قلة ادب



مرتزقه من خارج الخليج لن يهداء لهم بال حتى يرؤنا متفرقين ???????? — تركي بن فيصل (@turki_f_55) ٢٠ يناير ٢٠١٩

#الاتراك_يسخرون_من_امير_قطر هاشتاق اصحاب المرضى النفسيين???????????? جلطهم تميم ف القمة ???? طول عمره هيبة عسى ربي يحفظه اميرنا الغالي????????♥️✌???? — بنت الحمدين????????✌???? (@alano0od_qtr) ٢٠ يناير ٢٠١٩

#الاتراك_يسخرون_من_امير_قطر



اغلب الحسابات مو سعوديه ولامن دول الخليج لكن تحب الفتنه وبتشوف ردة فعل المراهقين عموم ياليت السعوديه تتوجه بتهكير الحسابات اللي تسبب الفتنه بين دول المسلمين كلنا اخوانا عرب وديارنا ديارهم وديارهم ديارنا كلنا طلعنا من طين وعيب

و الله☝????اللي قاعد يصير — ᴬᴸᴹᴾᴴᴹᴴ ᴬᴸᵀᴬᴹᴵᴹᴵ???? (@_AHLAM_NADRH_) ٢٠ يناير ٢٠١٩

الاتراك الللي القطريين يفتخرون فيهم

صاروا يطقطقون على تميم وموزة في مسلسلاتهم



الله لايبلانا #الاتراك_يسخرون_من_امير_قطر pic.twitter.com/a7lwSsMpTF — محمد الدخيل (@aldkeel197) ٢٠ يناير ٢٠١٩

#الاتراك_يسخرون_من_امير_قطر إنسان جاهل ما دارس سياسة خير شر سيستطيع أن يتقن الحرب اﻹعلامية ضد قطر وتركيا أفضل منكم???? يلعن هالمدارس اللي تعلمتوا فيها ???? — عدنان (@5p3VUWKfUQxOCVa) ٢٠ يناير ٢٠١٩

ياترا ايه هيكون كلامكم لو الدول المقاطعة قطر رجعت العلاقات تاني ياترا هتقولو قطر بلدنا الثاني ارحمو انفسكم من لخبطه السياسيه #الاتراك_يسخرون_من_امير_قطر — Sinfro (@senfroo) ٢٠ يناير ٢٠١٩

#الاتراك_يسخرون_من_امير_قطر



الله يفشلكم بس

المترجم َترجم غلط ..ماقال قطر ولا جاب طارها ولا شي..ابحثوا..ترجنوا..الله ياخذكم



ي جماعة والله عيب المستنقع الي وصلتوه ..مب كذا الوطنية وجعة توجعكم — عبير بنت ناصر ???????? (@iabeer974) ٢٠ يناير ٢٠١٩

#الاتراك_يسخرون_من_امير_قطر

الاتراك حاقدين على العرب ومهما دعمهم #تميم ماراح تكون له سيادة وهذا حال من يتحالف مع العصملي ضد بلاده وجيرانه يصبح اضحوكه عندهم pic.twitter.com/TCRb8Ak93O — سلطان الشريف (@SultanShari8) ٢٠ يناير ٢٠١٩

#الاتراك_يسخرون_من_امير_قطر

لايفلح عرب ولوا امرهم عجم

طبعا هذا الكلام ينطبق على جميع الدول العربية بدون استثناء لأي دولة — رغد . (@r1996_d) ٢٠ يناير ٢٠١٩