برهوم: إفراج السلطة عن مسرب عقارات للاحتلال جريمة وطنية

أكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" فوزي برهوم، أن ما قامت به سلطة عباس في الضفة من الإفراج عن المسؤول عن تسريب العقارات الفلسطينية للإسرائيليين "عصام عقل" جريمة وطنية كبرى بحق شعبنا الفلسطيني ومقدراته وممتلكاته.

ودعا برهوم في تصريح له اليوم الأحد، لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة وتعريتهم وملاحقتهم وطنيا وقانونيا وشعبيا؛ حتى يكونوا عبرة لغيرهم ولكل المفرطين بحقوق شعبنا، كونهم شركاء مع العدو الإسرائيلي في نهب المقدرات والممتلكات الفلسطينية وتسريبها للعدو.

وحمل الناطق باسم حركة حماس رئيس السلطة محمود عباس ورئيس حكومته رامي الحمد الله المسؤولية الكاملة عن التستر على هذه الجريمة وإطلاق سراح المجرم "عصام عقل" .