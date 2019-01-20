الاحتلال يخطر عائلة البرغوثي بقرار هدم منزلها

أخطر جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، عائلة الأسير عاصم البرغوثي بقراره هدم منزل العائلة الواقع في قرية كوبر شمال غرب رام الله وسط الضفة الغربية المحتلّة.

ويتهم الاحتلال الأسير عاصم وشقيقه الشهيد صالح بتنفيذ عمليتي إطلاق نار بطوليتين أسفرتا عن مقتل أربعة جنود إسرائيليين وإصابة آخرين في ديسمبر الماضي.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الأسير عاصم في 8 يناير الجاري في منزل بقرية أبو شخيدم شمال رام الله بعد مطاردته لنحو شهر، فيما اغتالت شقيقه صالح في عملية خاصة بعد محاصرته بعشرات من جنود الاحتلال في 11 ديسمبر الماضي.