مصرع 7 جزائريين بتصادم حافلتي مسافرين وطلبة

لقي 7 جزائريين حتفهم وأصيب شخص آخر بجروح في حادث تصادم حافلتين، وقع صباح الأحد، على الطريق بين مدينة سيدي أعمر وحجوط في ولاية تيبازة.

وأوضحت وكالة الأنباء الجزائرية أن عناصر الحماية المدنية قاموا عند حوالي الساعة السادسة صباحا بإجلاء سبعة أشخاص لقوا حتفهم في مكان وقوع الحادث المسمى "تاملاط" عقب اصطدام حافلة لنقل المسافرين كانت قادمة من مدينة حجوط في إتجاه سيدي أعمر بحافلة أخرى لنقل الطلبة.

ولقي 7 أشخاص ممن كانوا على متن حافلة نقل المسافرين (تتراوح أعمارهم ما بين 30 و 50 سنة) حتفهم، وجرى نقل جثثهم إلى مركز حفظ الجثث بمستشفى حجوط فيما أصيب سائق حافلة نقل الطلبة التي لم يكن على متنها أي راكب بجروح متعددة.

من جهتها فتحت مصالح الدرك الوطني في الجزائر تحقيقا قضائيا لتحديد ملابسات وقوع هذا الحادث المميت.