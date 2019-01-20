حرب جديدة بين اليونايتد وليفربول على "رونالدو الجديد"

حرب جديدة بين الغريمين التقليديين في الدوري الإنجليزي الممتاز، مانشستر يونايتد وليفربول، توشك أن تندلع، وهذه المرة للتعاقد مع "كريستيانو رونالدو الجديد".

ووفقا لصحيفة "مانشستر إيفننغ نيوز"، دخل نادي "الشياطين الحمر" في معركة "سوقية" مع ليفربول، للتعاقد مع نجم بنفيكا البرتغالي، جواو فيليكس.

ويلعب فيليكس في مركز صانع الألعاب أو الوسط المهاجم، وأطلق عليه لقب "كريستيانو رونالدو الجديد" في وسائل الإعلام البرتغالية.

ووضع ليفربول عينه على النجم البرتغالي الصاعد منذ فترة، إلا أن أنباء أشارت مؤخرا لدخول مانشستر يونايتد بقوة للتعاقد مع اللاعب.

وقالت وسائل إعلام برتغالية إن ليفربول قدم بالفعل عرضا للاعب بقيمة 77 مليون دولار للتعاقد معه في الشتاء، من أجل تعزيز ثلاثي الهجوم (صلاح- ماني- فيرمينيو)، لكن بنفيكا رفض العرض المقدم.

ويخوض فيليكس الذي يبلغ من العمر 19 عاما موسمه الأول مع الكبار في بنفيكا، ولكنه أثبت تألقه بسرعة كبيرة، وسجل حتى الآن 4 أهداف مع الفريق.