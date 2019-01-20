صيدم: أسرلة التعليم في القدس جزء من سياسات التطهير العرقي

أكد وزير التربية والتعليم العالي صبري صيدم أن ممارسات الاحتلال ومحاولاته أسرلة التعليم في القدس، تأتي كجزء من سياسات التطهير العرقي، خاصةً بعد ما تناقلته بعض وسائل الإعلام "الإسرائيلية" حول عزم سلطات الاحتلال إغلاق مدارس ومؤسسات وكالة "أونروا" بالقدس.

وشدد الوزير في بيان صحفي، اليوم الأحد، على أن الوزارة بكامل هيئاتها وطواقمها، تقف بكل قوة أمام هذه السياسات التهويدية الرامية لضرب المنظومة التعليمية في المدينة المُقدسة ومحو الهوية الفلسطينية منها.

ودعا صيدم أولياء الأمور في القدس وجميع المؤسسات والفعاليات الوطنية للتكاتف ومساندة جهود الوزارة، لإحباط كافة مخططات وسياسات الاحتلال وصد هجمته الشرسة ضد قطاع التعليم وكل مكونات الهوية الوطنية في المدينة المقدسة.

وأكد وزير التربية على أن الوزارة ملتزمة بدعم المدارس المقدسية، والوقوف عند مسؤوليتها في حماية التعليم في القدس، باعتبار هذه القضية على رأس الأولويات.

ولفت صيدم إلى الجهود المبذولة بالتعاون مع الشركاء الوطنيين والدوليين والجهات ذات العلاقة لتدعيم حماية التعليم في المدينة المقدسة ومواجهة هذه السياسات التهويدية، والاستمرار بتنفيذ الخطوات المضادة لسياسات الاحتلال.

وقال صيدم "إن مُضي الاحتلال واستمراره بتنفيذ هذه المخططات تشكل استهدافًا واضحًا ومباشرًا لحق الأطفال في التعليم، بما يتنافى مع كافة القوانين والمواثيق الدولية وحقوق الإنسان.

ودعا المؤسسات الدولية والحقوقية والإعلامية والناشطة بمجال الدفاع عن الحق في التعليم إلى اتخاذ موقف حاسم تجاه انتهاكات الاحتلال وسياساته وفضحها.

وكشفت قناة عبرية الليلة الماضية، النقاب عن فحوى قرار إسرائيلي يقضي بإنهاء عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" شرقي مدينة القدس المحتلة.

ووفقاً لما أوردته القناة الثانية العبرية فقد عقد مؤخراً اجتماع موسع في ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو برئاسة مستشار الأمن القومي "مئير بن شبات" وتقرر في نهايته عدم منح مدارس أونروا تصاريح العمل داخل المدينة خلال السنة الحالية تمهيداً لتحويل المدارس إلى حكومية وإنهاء عمل الـ"أونروا" تماماً في القدس.

وقالت القناة إن القرار يأتي تطبيقًا لتوصية سابقة من رئيس بلدية القدس الأسبق "نير بركات"، بالإضافة لتقاطع القرار مع القرارات الأمريكية المتلاحقة بالتضييق على أونروا وقطع تمويلها.

وبينت القناة أن البلدية بدأت بإجراءات لاستئجار مبانِ مؤقتة لغايات تحويلها إلى مدارس تابعة للنظام التعليمي بالقدس.