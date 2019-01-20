اليوم : تصدير أول شحنة من البطاطس الصناعية من غزة الى الكويت

بدأت الجمعية التعاونية الزراعية _بيت حانون شمال قطاع غزة اليوم الأحد ، بتصدير أول شحنة من البطاطس الصناعية إلى دولة الكويت في سابقة هي الأولى من نوعها ، حيث تم تصدير 21.6طناً ذلك عبر المملكة الاردنية الهاشمية.

وقالت الجمعية في بيان لها ان مشروع البطاطس الصناعية ساهم بشكل كبير في دعم صغار المزارعين في ترويج إنتاجهم الزراعي من جهة ، وعمل على تخفيف الفائض من الانتاج من السوق المحلي من جهة أخرى.

ويأتي المشروع بالشراكة مع مركز العمل التنموي معا ومنظمة أوكسفام وبتمويل من الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي من خلال مشروع التطوير العادل للإنتاج الزراعي وأنظمة السوق لتحقيق تنمية اقتصادية أكثر صموداً في الاراضي الفلسطينية المحتلة .





