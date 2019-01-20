الاحتلال يسلم بلاغا بهدم منزل الأسير عاصم البرغوثي في كوبر

سلمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأحد، بلاغا لوالدة الأسير عاصم البرغوثي (33 عاما) في قرية كوبر شمال رام الله، بهدم منزل نجلها عاصم.

وقالت مصادر محلية إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت القرية، وداهمت منزل عائلة الأسير البرغوثي، وسلمت والدته بلاغا بهدم منزله، قبل أن تداهم منزل الأسير عاصم وتأخذ قياساته.

يذكر أن الأسير عاصم البرغوثي اعتقل في الثامن من كانون الثاني من بلدة أبو شخيدم برام الله، كما لا يزال والده الأسير المحرر عمر البرغوثي (66 عاما)، وشقيقيه عاصف ومحمد معتقلين لدى قوات الاحتلال.