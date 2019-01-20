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ليبرمان يطلق شعار حملته " لا أعمل حساب لأحد"

  • فلسطين اليوم - ترجمة حاصة
  • 11:41 - 20 يناير 2019
ليبرمان ليبرمان
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أعلن رئيس حزب "اسرائيل بيتنا" عن شعار الحملة الانتخابية لحزب اسرائيل بيتنا الذي يرأسه تحت شعار " لا أعمل حساب لاحد " .

وقال ليبرمان وفقا لموقع المستوطنين 7 خلال مراسم اعلان شعار حملته الانتخابية ان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اعتذار امام الاتراك وفشل في كل المواضيع الامنية ، وأيد خطة فك الارتباط ، وايد صفقة شاليط وايد تقديم تسهيلات لقطاع غزة .

 وتابع: اقول لنتنياهو ان سفرك لتشاد لن يغطي على خنوعك للفصائل الفلسطينية في غزة لا يوجد عار اكبر من خنوع نتنياهو لحماس .

وقال ليبرمان حملتي ترتكز على ثلاثة قضايا الأمن وليس الخنوع للإرهاب ولحماس، نؤيد المساواة وليس الطابور الخامس اؤيد اليهودية .

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