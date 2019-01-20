كهرباء غزة: العودة لجدول الـ8 وصل مقابل 8فصل

أعلنت شركة توزيع الكهرباء في محافظات غزة، عن الجدول الذي سيتم العمل به اليوم الأحد وهو 8 ساعات وصل مقابل 8 فصل، مع تسجيل نسبة عجز متفاوتة.

وذكرت الشركة في نشرة يومية تصدرها بأن الجدول الذي سيطبق اليوم هو (8 فصل مقابل 8 وصل) مع تسجيل نسبة عجز متفاوتة في جميع المحافظات نظراً للطلب المتزايد على الكهرباء.

وأشارت خلال النشرة ان مجمل ما يصل من الجانب الاسرائيلي هو 120 ميجا واط، في الوقت الذي تنتج فيه محطة التوليد في قطاع غزة 85 ميجا واط مع استمرار انقطاع الخطوط المصرية المغذية لقطاع غزة.

وبينت، أنً مجموع الطاقة المتوفرة هي 205ميجاوات، بالتزامن مع احتياجات متزايدة على الكهرباء تصل إلى 550 ميجاوات، أي أن نسبة العجز تصل الى 345 ميجا واط.

ووجهت شركة الكهرباء إلى المواطنين عدة إرشادات ونصائح لترشيد استهلاك الكهرباء وذلك من خلال استبدال اللمبات العادية بلمبات LED ،والاستفادة من ضوء الشمس بدلا من الاعتماد على اللمبات الكهربائية، منوهة الى ضرورة اطفاء الانارة قبل مغادرة المكان.

هذا ويعاني قطاع غزة من أزمة الكهرباء بفعل الحصار "الإسرائيلي" على القطاع منذُ ما يزيد عن 12 عاماً، وتتراوح نسبة عجز الكهرباء إلى 550 ميجاوات.