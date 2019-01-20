"إسرائيل" تقرر إغلاق مطار إيلات بعد 70 عاماً على استخدامه

قررت "إسرائيل" إغلاق مطار إيلات بعد 70 عاماً على استخدامه في رحلات الطيران المدنية الداخلية منها والخارجية.

ووفقاً لموقع صحيفة (يديعوت أحرونوت) العبرية، فإنه سيتم إغلاق هذا المطار بشكل كامل في الثامن عشر من شهر آذار (مارس) المقبل، فيما سيتم استبدال هذا المطار بمطار (رامون) الدولي الجديد الذي سيتم افتتاحه يوم الاثنين القادم، حيث سيتم العمل من خلاله تدريجيا ريثما يصبح جاهزا بشكل كامل وقادرا على استيعاب كل الرحلات الجوية.

وأنشأت "إسرائيل" المطار الجديد على بعد 18 كيلو متر من شمال مدينة إيلات، وسيحتوي على مهبط بـطول 3600 متر، بما يسمح للطائرات الكبيرة بالهبوط فيه بسهولة.