الاحتلال يخطر بهدم منزل الأسير عاصم البرغوثي

أخطرت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الأحد، بهدم منزل الأسير عاصم عمر البرغوثي، في قرية كوبر شمال غرب رام الله.

وأكدت حنان البرغوثي، عمة الأسير عاصم، إخطار سلطات الاحتلال هدم منزل عاصم. حيث دهمت قوات الاحتلال فجر اليوم، منزل والده في كوبر، وسلمت العائلة قرارا بهدم منزل عاصم.

وتتهم سلطات الاحتلال الأسير عاصم البرغوثي، بتنفيذ عملية إطلاق النار قرب مستوطنة "جفعات اساف" شرق رام الله، بعد اغتيال شقيقه صالح بيوم.

وطاردت قوات الاحتلال عاصم البرغوثي لنحو شهر، قبل أن يتم اعتقاله قبل نحو أسبوعين في قرية أبو شخيدم شمال غرب رام الله، حيث حولته للتحقيق، ولا زال يتعرض لتحقيق قاس، وفق نادي الاسير.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت والد عاصم وشقيقه عاصف عقب استشهاد صالح، وحولتهما للتحقيق ثم حولتهما للاعتقال الإداري، بينما تم اعتقال شقيقه محمد قبل يومين من اعتقال عاصم.