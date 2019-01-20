170 قتيلاً ومفقوداً إثر غرق قاربين مهاجرين في البحر المتوسط

أعلنت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة غرق قاربين في البحر المتوسط خلال أسبوع، يقلان 170 مهاجراً؛ وهو ما أدى إلى مصرع كثير منهم.

وقال بيان المفوضية إن معلومات وردتهم من منظمات مجتمع مدني، أفادت بانقلاب قارب يقل مهاجرين غير نظاميين في بحر البوران بين إسبانيا والمغرب؛ وهو ما أدى إلى مصرع 53 شخصاً.

وفُقد القارب منذ عدة أيام، ولم تتمكن سفن الإنقاذ المغربية والإسبانية من العثور عليه.

وقال البيان إن قارب صيد تمكن من إنقاذ أحد المهاجرين الذين كانوا على متن القارب، ونُقل إلى المغرب لتلقي العلاج، وأفاد بغرق القارب ومصرع من كانوا على متنه.

وكانت البحرية الإيطالية أعلنت أمس أن 117 مهاجراً غير شرعي لقوا مصرعهم أو فُقدوا في حادث غرق قارب آخر في البحر المتوسط قبالة السواحل الليببة، في حين تم إنقاذ 3 أشخاص يتلقون العلاج في جزيرة لامبيدوسا.

وكان القارب انطلق من الساحل الليبي، مساء الخميس، وقالت المفوضية إنها لم تتمكن من التحقق بشكل مستقل من أعداد القتلى والمفقودين في الحادثين.

وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، بخصوص أكبر كارثة للمهاجرين في العام الجديد: "لا يمكن السماح باستمرار المأساة في البحر المتوسط، ولا يمكننا تجاهل العدد الكبير من القتلى على أبواب أوروبا".

ووفقاً لإحصاءات المفوضية، لقي 2262 مهاجراً غير شرعي مصرعهم في البحر المتوسط، خلال محاولتهم الوصول لأوروبا عام 2018.