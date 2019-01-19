محمد بلح يحترف في الدوري العُماني رسمياً

أعلن اللاعب الدولي الفلسطيني محمد بلح مساء السبت انتقاله رسمياً لصفوف فريق العروبة العُماني حتى نهاية الموسم الجاري.

وكان بلح فسخ عقده مع نادي ذات راس الأردني بانتهاء مرحلة ذهاب الدوري.

وبدأ بلح رحلة الاحتراف في الدوري الأردني قبل موسمين، حيث انتقل للأهلي في البداية لمدة موسم، وفي بداية الموسم الحالي رحل إلى ذات راس، لكنه لم يكمل المشوار معه، وتم فسخ العقد بالتراضي بين الطرفين.

ويأمل بلح أن يعود مرة ثانية لصفوف المنتخب الوطني الفلسطيني، الذي غاب عنه في بطولة أمم آسيا المقامة حالياً بالإمارات.

وفي سياق متصل، تعاقد العروبة أيضًا مع المهاجم المالي إسماعيل ديارا لاعب أهلي برج بوعريريج الجزائري السابق.

وكان العروبة تعاقد مؤخراً مع المدرب الفرنسي بيرنارد سيموندي، الذي سبق أن قاد قطر، والأهلي القطريين، والنجم الساحلي التونسي، ووفاق سطيف الجزائري.