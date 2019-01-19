تقرير يكشف موعد انتقال هازارد ووجهته

تناولت تقارير صحفية إسبانية، السبت، مستقبل البلجيكي إيدين هازارد، مع نادي تشلسي الإنجليزي هذا الموسم، وموعد انتقاله لنادي ريال مدريد الإسباني.

فبحسب تقرير نشرته صحيفة "الماركا"، فإن هازارد سيبقى مع "البلوز" حتى نهاية الموسم الجاري.

وأضاف أن تشلسي عرض أكثر من مرة على اللاعب تجديد عقده، وهو ما قوبل بالرد سلبا من هازارد، الذي لمّح في أكثر من مناسبة إلى رغبته باللعب في سانتياغو برنابيو.

ولا يرغب اللاعب البالغ من العمر 28 عاما، والذي لا يزال عقده ساريا حتى 18 شهرا، أن يعطل مسيرة تشلسي، مما ينفي حدوث أي انتقال في يناير الجاري.

وأشار التقرير إلى أن ريال مدريد سيكون وجهة هازارد القادمة بعد نهاية الموسم، حيث سيطلب تشلسي مبلغا يصل إلى 100 مليون يورو مقابل هذه الصفقة.