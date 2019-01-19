"اسرائيل" تقرر إغلاق مدارس الاونروا في القدس

كشفت القناة العبرية الـ12 انه واعتبارا من العام المقبل سيصار الى تنفيذ خطة ما يسمى برئيس بلدية الاحتلال في القدس السابق نير بركات واغلاق مدارس ومؤسسات الاونروا في القدس.

ووفقا للتقرير الاسرائيلي فانه وقبل عدة اسابيع جرت جلسة مغلقة لمجلس الامن القومي الاسرائيلي في مكتب رئيس الوزراء بحثوا خلالها اغلاق مؤسسات الاونروا في القدس الشرقية.

واضاف التقرير انه واعتبارا من العام المقبل لن يتم منح تراخيص لعمل مدارس الأونروا في القدس الشرقية وسيتم استبدالها بمدارس بلدية".

وفي تلك الجلسة، تم اتخاذ قرار دراماتيكي تنفيذ خطة بركات وتنفيذ الجزء المتعلق بالتعليم وهذا يعني أنه في العام المقبل لن يتم السماح بمنح تصاريح أو تراخيص لعمل مدارس الأونروا في القدس الشرقية وسيتم استبدالها بمدارس بلدية، ونفهم أن هناك بالفعل خطة لتأجير مبان جديدة للمدارس".