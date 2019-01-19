سان جرمان يكتسح غانغان بأكبر انتصار على أرضه

ثأر نادي باريس سان جرمان، حامل اللقب والمتصدر، من ضيفه غانغان، وحقق أكبر انتصار له على أرضه في تاريخه على صعيد الدوري الفرنسي، باكتساحه 9-صفر، السبت، في المرحلة الـ21.

ودخل نادي العاصمة اللقاء وهو يبحث عن استعادة اعتباره من غانغان الذي جرده قبل 10 أيام من لقب كأس الرابطة بالفوز عليه في ربع النهائي على "بارك دي برانس" 2-1، حارما إياه من محاولة الفوز باللقب للموسم السادس تواليا.

وحقق سان جرمان مبتغاه بتسجيله فوزا قياسيا السبت، عادل به أيضا أكبر انتصار له في الدوري والذي حققه على ملعب تروا عام 2016 (9-صفر ايضا)، علما بأن أكبر فوز محلي له في جميع المسابقات كان 10-صفر عام 1994 في مسابقة الكأس على ملعب كوت شود.