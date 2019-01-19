الحية: طريق المفاوضات مسدود ولا طريق للتحرير سوى المقاومة

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية مساء السبت إنه "لا طريق يحرر الأرض والمقدسات ويدحر الاحتلال الإسرائيلي سوى المقاومة".

وأضاف الحية، خلال كلمة له في حفل تأبين الشهيد القسامي أحمد الفيومي شرقي غزة، "إن الأمّة جرّبت طريق المفاوضات، ولكن صلف الاحتلال أوصلها لطريق مسدود".

وتابع: "خيارنا وطريقنا الجهاد، ومهما عظمت التضحيات وزاد الحصار فلن نحيد عن المقاومة، وسندفع بأبنائنا للكتائب المظفرة ليحيلوا الأرض جهنما على المستوطنين والمحتلين".

ولفت إلى أن الأمّة تفتح أبوابها أمام التطبيع مع الاحتلال، مستدركًا بأن ذلك لن ينال من عزيمة أبطالنا ورجالنا.

وأشاد القيادي في حماس بالشهيد الفيومي، مشيرًا إلى أنّه "تربى في حضن عائلة كريمة احتضنت الرجال والمجاهدين، ونشأ في بيت شرف وعز وجهاد فكان فارس الميدان وفارس المحراب".

وشدّد على أنّ حماس لن تغير ولن تبدل طريق الشهداء والمقاتلين، مضيفًا "تستطيع الأمة أن تراهن على شعبنا الذي لم تضعف له همة ولم تلن له قناة".

وأكّد الحيّة على أنّه لا انتصار على العدو بدون إعداد وتدريب.

وكانت كتائب القسام أعلنت استشهاد الشاب أحمد الفيومي صباح الخميس الماضي بسبب خطأ سلاح أثناء رباطه.