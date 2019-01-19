خليفة مورينيو يحقق إنجازا طال انتظاره مع مانشستر يونايتد

واصل مانشستر يونايتد مسيرته الرائعة تحت قيادة مدربه المؤقت أولي غونار سولسكاير، محققا انتصاره السابع في سبع مباريات في كافة المسابقات، بفوزه 2-1 على برايتون في المرحلة الثالثة والعشرين من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبات النرويجي أولي غونار سولسكاير مدرب مان يونايتد أول مدرب في تاريخ النادي يفوز في أول 6 مباريات له البريميرليغ، منذ فوز مات بازبي بمبارياته الخمس الأولى في موسم 1946-1947، ليواصل "الشياطين الحمر" بذلك حصد الثمار الإيجابية لتعيين النرويجي الشهر الماضي بدلا من البرتغالي جوزيه مورينيو المقال.

وأتى إنجاز سولسكاير، البالغ من العمر 45 عاما، في يوم إحياء يونايتد الذكرى الـ25 لرحيل بازبي عن 84 عاما.

وانتظر مان يونايتد مرور قرابة نصف ساعة ليفتتح التسجيل من ركلة جزاء انتزعها الفرنسي بول بوغبا من الكاميروني غايتان بونغ ونفذها بنفسه (27)، مسجلا هدفه الخامس في المباريات الست الأخيرة في الدوري، مع 4 تمريرات حاسمة منذ رحيل مورينيو الذي جمعته به علاقة متوترة.